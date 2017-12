Pistorius fa ricorso a Corte Costituzionale contro condanna

(ANSA) - JOHANNESBURG, 19 DIC - Oscar Pistorius ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale sudafricana contro la condanna a 13 anni che gli è stata inflitta in appello per l'omicidio della fidanzata. Lo riferiscono i media locali. Il mese scorso la corte d'appello aveva più che raddoppiato la condanna per omicidio dell'ex campione paralimpico, giudicando i sei anni del primo grado una sentenza "incredibilmente clemente". Pistorius uccise la fidanzata, la modella 29enne Reeva Steenkamp, il 14 febbraio 2013, sparandole in casa. L'ex atleta ha sempre affermato di aver fatto fuoco per errore, pensando si trattasse di un intruso.