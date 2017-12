Centrodestra: Parisi, non aderiamo a "quarta gamba"

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Non abbiamo aderito alla cosiddetta 'quarta gamba' del centrodestra perché l'Italia ha bisogno di un'offerta politica chiara e di qualità. Le prossime elezioni rischiano di consegnare al Paese un parlamento incapace di esprimere una maggioranza di governo. Il centrodestra ha oggi una responsabilità enorme. Può essere vincente se esce dalle deboli e ambigue logiche che ne hanno segnato la presenza politica negli ultimi cinque anni. Non servono cartelli elettorali di palazzo composti da chi ha governato fino a oggi con la sinistra". Lo afferma Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia.