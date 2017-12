Gb: ecco nuova linea 'tube' Londra, si chiamerà Elizabeth

(ANSA) - LONDRA, 19 DIC - La metropolitana di Londra avrà presto una nuova linea: si chiamerà Elizabeth, in onore della 91enne sovrana regnante, e sarà caratterizzata sulle mappe da un colore sui toni del lilla, tanto cari a Sua Maestà. Il percorso e le tappe di esecuzione del progetto, entrato ormai nella fase finale di realizzazione, sono stati presentati oggi da Transport for London (Tfl), l'agenzia dei trasporti pubblici che fa capo al Municipio della capitale britannica. La prima tratta sarà aperta al pubblico nel dicembre del 2018 e si articolerà inizialmente lungo tre rotte separate: una fra Paddington e Abbey Wood (passando attraverso il centro di Londra); una fra Paddington e l'aeroporto di Heathrow (che rimpiazzerà l'attuale servizio autonomo di treni verso lo scalo); e una fra Liverpool Street e Shenfield. Rotte che si ricongiungeranno a partire dal maggio 2019 (con un totale di 15 convogli in movimento ogni ora attraverso una rete di tunnel in parte nuovi) fino al completamento del progetto a fine 2019.