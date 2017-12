Yemen:Onu, 136 civili uccisi da raid coalizione in 10 giorni

(ANSA) - GINEVRA, 19 DIC - 136 civili sono stati uccisi e circa 87 feriti a seguito di attacchi aerei in Yemen da parte della coalizione guidata dall'Arabia saudita tra il 6 ed il 16 dicembre. Lo ha riferito un portavoce dell'Alto commissariato Onu per i diritti umani esprimendo "profonda preoccupazione" per il recente aumento di vittime civili in raid aerei della coalizione dopo l'uccisione dell'ex presidente Ali Abdullah Saleh, a Sana'a il 4 dicembre. Il portavoce Rupert Colville ha citato attacchi sferrati contro la Tv dei ribelli, un ospedale o una prigione. "Inoltre, abbiamo appena verificato rapporti relativi a 20 civili, tra cui 14 bambini, uccisi il 15 dicembre, quando gli attacchi aerei della coalizione hanno colpito una fattoria nel governatorato di Al Hudaydah". L'Onu ha inoltre espresso grave preoccupazione per le notizie di recenti violazioni da parte degli Houthi. Dal marzo 2015 al 14 dicembre scorso, l'ufficio Onu per i diritti umani ha documentato un totale di 5.558 civili uccisi e 9.065 feriti in Yemen