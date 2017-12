Papa: riceve Re di Giordania, Gerusalemme a centro incontro

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 DIC - Papa Francesco ha ricevuto in udienza Re Abdullah II di Giordania. "Nel corso dei cordiali colloqui ci si è soffermati soprattutto sul tema della promozione della pace e della stabilità nel Medio Oriente, con particolare riferimento alla questione di Gerusalemme - riferisce la Santa Sede - e al ruolo di Custode dei Luoghi Santi del Sovrano hashemita. In tale contesto, si è rinnovato l'impegno per favorire i negoziati tra le Parti interessate, come pure per promuovere il dialogo interreligioso. Infine, si è rilevata l'importanza di favorire la permanenza dei cristiani in Medio Oriente e il positivo contributo che essi apportano alle società della Regione, di cui sono parte integrante". Re Abdullah ha tra l'altro portato in dono al pontefice una stampa in cui è raffigurata proprio Gerusalemme. Il Re ha successivamente incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.