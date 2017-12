Rsf, in 2017 raddoppiato numero giornaliste uccise

(ANSA) - PARIGI, 19 DIC - Raddoppiato il numero di giornaliste uccise nell'esercizio della loro professione: secondo l'ultimo rapporto di Reporters sans frontières (Rsf), le giornaliste uccise nel 2017 sono state 10, contro le 5 dello scorso anno. Gran parte di esse, prosegue l'organismo, "avevano in comune di essere giornaliste d'inchiesta esperte e combattive, dalla scrittura pungente. Nonostante le minacce, continuavano ad indagare e a svelare casi di corruzione e altre vicende riguardanti autorità politiche o gruppi mafiosi. Hanno pagato con la vita le loro inchieste". Tra queste, Rsf ricorda l'assassinio, il 16 ottobre a Malta, di Daphne Caruana Galizia, che ha causato un'ondata di shock in tutto il Paese e al livello internazionale, ma anche Gauri Lankesh (crivellata di colpi a Bangalore, in India) e Miroslava Breach Velducea, uccisa in Messico.