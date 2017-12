Rogo Pomezia: rischio processo per ex au della Eco Servizi

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Chiusa a Velletri, secondo quanto si apprende, l'inchiesta sul maxi incendio divampato il 5 maggio scorso nello stabilimento di trattamento di rifiuti "Eco X" di Pomezia, e richiesta di rinvio a giudizio in vista per Antonio Bongiovanni, amministratore unico della "Eco Servizi per l'Ambiente", società alla quale era stato affittato un ramo d'azienda della Eco X. Quest'ultima, a sua volta rischia di finire sul banco degli imputati.