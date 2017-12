Giudice interdetto: Orlando chiede a Csm di sospenderlo

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il ministro della giustizia Andrea Orlando - a quanto si apprende - ha chiesto al Csm la sospensione obbligatoria, dalle funzioni e dallo stipendio, del magistrato Alessandro Di Giacomo, coinvolto in un'inchiesta della procura di Roma per turbativa d'asta e falso che ruota attorno a un giro di vendite giudiziarie sospette del Tribunale di Tempio Pausania. Per il magistrato, a cui è stata anche sequestrata una villa in località Baia Sardinia, il gip ha disposto pochi giorni fa l'interdizione per un anno dalla professione. Ora il guardasigilli, titolare dell'azione disciplinare, che ha promosso nel maggio scorso, chiede al Csm di sospendere Di Giacomo.