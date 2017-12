Treno FSE esce da binari in Puglia, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 19 DIC - Un treno Atr 200 delle Ferrovie del Sud Est è uscito dai binari all'altezza di Castellana Grotte mentre percorreva la linea Bari-Putignano. Ferrovie dello Stato riferisce che non si segnalano feriti tra i viaggiatori e il personale di bordo, mentre sono in corso accertamenti sulle cause dell'incidente. Ad uscire dai binari è stato il locomotore del treno, che in quei frangenti - secondo FS - viaggiava a bassa velocità essendoci il limite di 50 chilometri orari.