Corona al pm: "E' Natale, mi aiuti a uscire di galera"

«E' Natale, dottoressa, mi aiuti». Fabrizio Corona ha preso la parola e ha chiesto al pm Alessandra Dolci di 'dargli una manò a uscire dal carcere, questa mattina nell’udienza davanti ai giudici della Sezione misure di prevenzione di Milano, che dovranno decidere se confiscare o meno la sua casa sequestrata insieme a 2,6 milioni di euro in contanti. «Se il suo obiettivo è uscire di galera - ha risposto il pubblico ministero all’ex 're dei paparazzì,- faccia tesoro delle sue esperienze». Poco prima in aula c'era stato il consueto botta e risposta tra il pm e l’ex fotografo dei vip. «Io ho avuto molto tempo per studiare in carcere. La relazione del pm sulle imposte evase - ha sostenuto Corona nelle dichiarazioni spontanee - è clamorosa e piena di bugie». Pronta la reazione del pubblico ministero, che ha chiesto ai giudici «l'ammonizione» dell’imputato, il quale subito ha ribattuto: «io ho il diritto di difendermi. Se in un atto c'è qualcosa di non vero, io lo devo dire. Siamo in un Paese civile, non lo faccio solo per me, ma per tutti i cittadini italiani».