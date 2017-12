E' panda-mania allo zoo di Tokyo, boom di prenotazioni

(ANSA) - TOKYO, 19 DIC - Per la prima volta in quasi trenta anni un cucciolo di panda nasce nello storico zoo di Ueno, a nord di Tokyo, un evento che genera un vero e proprio 'pandemonio' tra i fan giapponesi, e che contribuisce ad alleggerire i rapporti diplomatici - tutt'altro che distesi - tra la Cina e il Paese del Sol Levante. Il giovane orsetto si chiama Xiang Xiang' - tradotto 'Fragranza' nei caratteri ideografici cinesi - e ha da poco compiuto 6 mesi, con un peso forma di 12 chili. In occasione della presentazione ufficiale - e oltre 245mila richieste di visitatori - per evitare di intimorire l'animale lo zoo ha dovuto organizzare con largo anticipo una lotteria online, decidendo di accogliere solo 2.000 presenze giornaliere fino al mese di gennaio, per un periodo di 2 ore e mezzo al massimo. Per tutti i curiosi che non sono riusciti ad ottenere un biglietto di entrata le autorità hanno deciso inoltre di installare delle telecamere per documentare le gesta e le frivolezze dell'animale.