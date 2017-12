Regione Lazio verso l'esercizio provvisorio bilancio 2018

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La Regione Lazio si avvia verso l'esercizio provvisorio del bilancio 2018: la giunta di Nicola Zingaretti (Pd) potrà agire in dodicesimi, spendendo con precise limitazioni e senza programmare, non oltre il 31 marzo. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza della Commissione Bilancio, allargata ai gruppi consiliari e all'assessore Alessandra Sartore. "La scelta per garantire al prossimo presidente che si insedierà in primavera la libertà di fare le sue scelte in materia economica senza ritrovarsi somme impegnate dalla amministrazione uscente" dicono fonti della giunta regionale. "Il risanatore - dice il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e leader del Movimento Nazionale Francesco Storace - è stato stoppato dalla Corte dei Conti e il Lazio, come alla fine della legislatura Polverini, dovrà ricorrere all'esercizio provvisorio. La parifica dei conti da parte della magistratura contabile è arrivata troppo tardi. A questo si aggiunga la fine post-datata del commissariamento della sanità".