Incidenti stradali:scontro nell'Aretino, muore bimbo 4 anni

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Un bimbo di quattro anni è morto e altre due sono rimaste ferite in un scontro tra due auto e un camion che si rovesciato. L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio a Castiglion Fibocchi (Arezzo). Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso Pegaso. Il piccolo, che è apparso subito come il più grave tra i feriti, è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i sanitari hanno tentato, ma inutilmente, di rianimarlo. La mamma del bambino, 34 anni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo per trauma cranico e agli arti inferiori. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. (ANSA).