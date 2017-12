Usa, imprevisto fa slittare riforma fisco

(ANSA) - WASHINGTON, 19 DIC - Un imprevisto ha costretto a rinviare l'approvazione da parte del Congresso americano della riforma fiscale voluta da Donald Trump, atteso quale suo primo vero successo legislativo. Il democratico Bernie Sanders ha segnalato che il testo, approvato ieri sera dalla Camera nonostante alcune proteste in aula, contiene tre previsioni in contrasto con le regole del Senato, che dovrà quindi cancellarle. Il testo emendato dovrà quindi essere nuovamente firmato dal presidente e ripassare dalla Camera. Un rinvio che comunque non dovrebbe impedire a Trump di firmare la riforma entro Natale, forse addirittura entro oggi.