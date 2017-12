Gerusalemme, ad assemblea Onu risoluzione anti Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 20 DIC - L'Assemblea generale dell'Onu voterà domani, giovedì 21 dicembre, in sessione straordinaria, la risoluzione presentata dall'Egitto in Consiglio di sicurezza e bocciata a causa del veto Usa, che condanna la decisione di Washington di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Gli Usa rischiano un nuovo e pesante isolamento, dopo quello subito in consiglio di sicurezza, dove gli altri 14 membri hanno votato a favore. L'ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley, ha minacciato di "prendere i nomi" di chi sosterrà la mozione.