Messico: giornalista ucciso durante una festa di bambini

(ANSA) - XALAPA (MESSICO), 20 DIC - Un giornalista messicano è rimasto ucciso in un attacco sferrato durante una festa di Natale in una scuola elementare dello Stato di Veracruz, nella città di Acayucan. Gumaro Perez è il decimo giornalista ucciso quest'anno in Messico, un numero molto alto che secondo gli osservatori testimonia una grave crisi della libertà di espressione. Perez, 34 anni, cronista di 'nera' per varie testate locali, stava partecipando alla festa della scuola frequentata da suo figlio, presenti decine di bambini e di loro familiari, quando aggressori non meglio identificati hanno fatto irruzione sparando e uccidendolo. Aveva fondato il sito online La Voz del Sur e svolgeva anche servizi per conto del governo locale, ed era sotto protezione.