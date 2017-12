Iraq: oltre 9.000 civili morti per liberare Mosul

(ANSA) - MOSUL, 20 DIC - Il prezzo di sangue pagato dagli abitanti di Mosul per la liberazione della città dall'Isis è stato tra i 9.000 e gli 11.000 morti, un numero quasi 10 volte maggiore di quanto riferito finora. E' quanto emerge da un'inchiesta della Associated Press, secondo cui le forze irachene o della Coalizione a guida Usa sono responsabili per la morte di 3.200 civili, causate da bombardamenti, raid aerei o colpi di mortaio in 9 mesi, tra ottobre 2016 e la caduta dell'Isis avvenuta nell'agosto scorso.