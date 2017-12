Gerusalemme: Pizzaballa, ridotti arrivi in Terra Santa

(ANSA) - GERUSALEMME, 20 DIC - La situazione di tensione creata con la decisione del presidente americano Donald Trump su Gerusalemme ha ridotto l'arrivo di pellegrini in Terra Santa per le festività natalizie. Lo ha detto mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, nel tradizionale incontro con i giornalisti prima di Natale, spiegando che "decine di gruppi di pellegrini" hanno cancellato il loro viaggio. Pizzaballa ha quindi lanciato un appello ai pellegrini di tutto il mondo a non rinunciare.