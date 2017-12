Aeroporti: a Bergamo la giornata comincia con Inno Mameli

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Nel terminal passeggeri dell'Aeroporto di Milano Bergamo tutti i giorni alle 5:45 del mattino verrà diffuso l'inno nazionale italiano. Lo ha reso noto la Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio, precisando che l'iniziativa è partita oggi. "La scelta dell'orario non è casuale, perché non confligge con gli annunci dei voli e gli avvisi rivolti ai passeggeri - precisa Sacbo -. In questo modo si vuole rendere omaggio all'Inno di Mameli, simbolo di identità nazionale, che proprio a metà novembre 2017, dopo 71 anni di provvisorietà dalla sua adozione che risale al 12 ottobre 1946, è diventato ufficialmente l'inno della Repubblica Italiana. Un ulteriore segno distintivo per il terzo aeroporto italiano che, passato in sedici anni da 1,2 e 12 milioni di passeggeri, dimostra la continua attenzione ai valori etici e culturali che accompagnano la gestione dello scalo". (ANSA).