Terremoto: Gentiloni, imprenditori seguano esempio Tod's

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 DIC - Gli imprenditori "anche in altre zone colpite dai terremoti o altre calamità seguano questo esempio, siano presenti, facciano sentire le potenzialità di lavoro di queste terre". E' l'invito fatto dal premier Paolo Gentiloni durante l'inaugurazione del nuovo stabilimento Tod's ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), uno dei paesi distrutti dal terremoto. "E' molto importante - ha detto il Presidente del consiglio - e non è un caso che venga da un Gruppo particolare che tiene insieme un'ostinata affezione alle radici del proprio territorio, quello marchigiano della famiglia Della Valle. Qui il lavoro non è solo un fatto affettivo - ha osservato ancora Gentiloni - ma attaccamento alla qualità della manifattura, alla qualità artigianale dei prodotti e al tempo stesso è un'impresa globale".