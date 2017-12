Droga: consigliere regionale Sardegna rinviato a giudizio

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Il consigliere regionale ed ex sindaco di Buddusò (Sassari) Giovanni Satta (ex Uds) è stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Cagliari Lucia Perra con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Il giudice ha accolto per intero le richieste del pm della Direzione distrettuale antimafia, Rossana Allieri, rinviando a giudizio anche altri sei indagati e infliggendo 11 condanne, tra i 4 anni e 8 mesi e i 18 anni, al resto della banda composta in prevalenza da albanesi. In due hanno patteggiato mentre quattro sono stati assolti. Le condanne più pesanti sono state inflitte ai presunti capibanda albanesi Euger Bici e Elis Pisci. Giovanni Satta e gli altri rinviati a giudizio dovranno comparire il 18 aprile davanti al tribunale di Tempio Pausania per l'inizio del processo. (ANSA).