Lusi: ex tesoriere Margherita si è costituito

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Si è costituito poco fa nel carcere di Avezzano l'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, condannato in via definitiva ieri a 7 anni di reclusione. Lo rende noto il suo avvocato Renato Archidiacono. Lusi è accusato di appropriazione indebita, per la sottrazione di 25 milioni di euro dalle casse del partito, e calunnia nei confronti di Francesco Rutelli.