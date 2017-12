Terremoto: De Micheli, Tod's sia primo serie investimenti

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 DIC - "Spero che lo stabilimento Tod's ad Arquata del Tronto sia il primo di una lunga serie di investimenti privati che si insediano nel cratere del terremoto, perché il segnale importante è il lavoro" Così il commissario alla ricostruzione Paola de Micheli, durante l'inaugurazione del nuovo sito produttivo. "Noi stiamo cercando di accompagnare tutte le proposte che ci sono pervenute per realizzare progetti di sviluppo - ha aggiunto -. Giusto ieri ho convocato il primo tavolo sullo sviluppo economico del cratere con gli assessori competenti di Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria proprio per riuscire a garantire a tutti i territori colpiti la possibilità di avere accesso a queste opportunità, che ci stanno arrivando soprattutto dagli imprenditori italiani e anche per opportunità che potrebbero arrivare dall'estero".