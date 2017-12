Polonia: Ue avvia iter sanzioni, 'stato diritto a rischio'

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - La Commissione europea ha fatto scattare - per la prima volta nella storia dell'Unione - la procedura per avviare le sanzioni dell'art.7 dei Trattati, per il rischio di violazione grave allo stato di diritto, in Polonia. Lo annuncia il vicepresidente vicario della Commissione Frans Timmermans, dopo la discussione alla riunione dei commissari. Nel mirino è la riforma della giustizia di Varsavia, che limita l'autonomia della magistratura. Ora starà al Consiglio decidere se andare avanti con l'iter.