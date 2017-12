Etruria: Speranza, c'è conflitto, Boschi tragga conseguenze

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Le audizioni in commissione banche confermano un conflitto di interessi chiaro ed evidente. Questo non può essere più nascosto. È ormai chiaro a tutti che le ricostruzioni di De Bertoli erano vere. Non resta che trarne le conseguenze politiche". Lo afferma Roberto Speranza, coordinatore di Mdp ed esponente di Liberi e uguali, con riferimento a Maria Elena Boschi.