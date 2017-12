Brexit: Barnier, fine transizione il 31 dicembre 2020

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - Per l'Ue la fine del periodo di transizione della Brexit dovrà essere "il 31 dicembre 2020, in linea con la fine naturale" del bilancio Ue 2014-2020. Lo ha affermato il capo negoziatore Ue Michel Barnier, sottolineando che durante questo periodo alla Gran Bretagna si applicheranno ugualmente "vantaggi e obblighi" Ue e che "non sarà una transizione 'à la carte'". L'intesa sul periodo transitorio "rientrerà nell'accordo sull'articolo 50 sul ritiro ordinato", ha avvertito Barnier.