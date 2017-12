Boschi, audizioni confermano mie frasi, torno al lavoro

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Dopo le audizioni di Vegas, Visco e Ghizzoni, tutti confermano che non c'è stata nessuna pressione. E viene integralmente confermato il mio discorso in Parlamento del dicembre 2015. So che a larga parte delle opposizioni non interessa fare chiarezza sulle banche ma solo attaccarmi. Ma la verità è più forte di qualsiasi gioco mediatico e speculazione politica. Adesso mi rimetto al lavoro, buona giornata a tutti". Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi.