Scomparsa in Sardegna coppia di fidanzati adolescenti

(ANSA) - NUORO, 20 DIC - Una coppia di adolescenti, Manuela Matatresa, 15 anni di Budoni, e il suo fidanzato di origini tunisine, Obar Sbai, di 16, residente a Loiri Porto San Paolo, sono scomparsi da ieri mattina. I due ragazzi sono usciti di casa per andare a scuola - entrambi frequentano l'istituto alberghiero di Budoni - ma non hanno mai fatto rientro. La madre di Manuela ha cercato la figlia per tutto il pomeriggio e ha aspettato fino a ieri sera prima di sporgere denuncia. Intorno alle 20, in preda alla disperazione, si è presentata ai Carabinieri della stazione di Budoni con una richiesta di aiuto. I militari si sono subito recati a Loiri, dove vive il ragazzo e dove tutti i giorni prende i mezzi per andare a scuola a Budoni. Anche i suoi genitori non hanno più di notizie di lui da ieri mattina. L'ipotesi degli investigatori è che i due adolescenti si siano allontanati insieme volontariamente. Le indagini sono dirette dai carabinieri della Compagnia di Siniscola, al comando del capitano Andrea Leacche, che hanno diramato le ricerche a tutte le forze di Polizia del territorio tra il Nuorese e la Gallura. Stamattina è partito anche il tam tam sui social network tra i parenti e gli amici dei ragazzi per aiutare le famiglie a rintracciarli.(ANSA).