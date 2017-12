Di Maio, Salvini? Finalmente chiaro, nessun inciucio

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Questa di Salvini è una buona notizia: finalmente vi metterete l'anima in pace su accordi o inciuci tra M5s e Lega". Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio a Milano per la presentazione di una ricerca sul turismo, la seconda commissionata al sociologo De Masi. "Ringrazio Salvini per aver detto che non esiste nessun canale, in questo momento, tra M5s e Lega" ha ripetuto Di Maio.