Bpm: 1 anno e 6 mesi a Ponzellini, cade associazione

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - L'ex presidente di Banca Popolare di Milano Massimo Ponzellini è stato condannato a 1 anno e 6 mesi nel processo con al centro i presunti finanziamenti illeciti concessi dall'istituto tra il 2009 e il 2011. E' caduta l'accusa principale di associazione per delinquere e il banchiere è stato condannato assieme ad un altro imputato per un solo capo di imputazione. La Procura per lui aveva chiesto 6 anni. Prosciolti altri undici imputati. La sentenza è stata emessa dal collegio presieduto da Guido Salvini.