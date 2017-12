Etruria: Di Maio, Seconda Repubblica è al game over

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Dopo l'audizione di Ghizzoni è chiarissimo che la seconda repubblica è al game over: stiamo agli ultimi passaggi di una repubblica al tramonto". Lo ha detto il candidato premier M5S Luigi Di Maio, a Milano per la presentazione di un rapporto sul turismo. "Questa audizione - aggiunge - dimostra che il governo Renzi, che doveva essere un governo di rottamatori è stato invece un governo che ha passato il tempo a salvare una banca di quartiere solo perché era la banca di famiglia di uno dei ministri. Questo - continua - era un governo che doveva trattare condizioni migliori per la nostra economia e si è ridotto a salvare una banca di famiglia. E' vergognoso".