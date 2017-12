Sindaco padovano festeggia compleanno donando midollo osseo

(ANSA) - VENEZIA, 20 DIC - Ha donato il midollo osseo alla vigilia del suo compleanno. Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco, oggi ha compiuto 37 anni e ieri ha trascorso quattro ore attaccato ad un macchinario che ha regalato una speranza di vita al suo gemello genetico in difficoltà. Gianella si era tipizzato, ossia era entrato nel registro dei donatori di midollo osseo di Padova, un anno e mezzo fa; a settembre è stato trovato compatibile ad un anonimo paziente in attesa di trapianto e ha accettato. "Penso sia il più bel regalo di compleanno che sono riuscito a fare nella mia vita - commenta Gianella - non solo per chi ha ricevuto il mio midollo ma anche per me".