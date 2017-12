'L'Imperialismo della Gran Bretagna fu positivo'

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - Infuria la polemica sull'imperialismo britannico all'università di Oxford. Non sono piaciute infatti a molti accademici le dichiarazioni di un professore, Nigel Biggar, che sul Times ha enumerato gli aspetti "di cui andare fieri" dell'epoca in cui il Regno Unito dominava i mari e aveva possedimenti in mezzo mondo. Non solo, lo studioso ha lanciato un progetto universitario dedicato all'"etica dell'impero". Progetto che non è proprio piaciuto a una sessantina di colleghi, che hanno scritto una lettera di protesta criticando le sue iniziative e le sue opinioni 'revisioniste'. I 60 accademici hanno contestato fra l'altro il fatto che il progetto consista di seminari a cui partecipa solo chi viene invitato. Biggar ha tuttavia contrattaccato, sostenendo che "nell'attuale clima illiberale una discussione del genere è possibile solo in privato".