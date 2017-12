Igor: trasferito in carcere di massima sicurezza a Saragozza

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Norbert Feher, il 36enne serbo conosciuto anche come Igor il Russo, accusato di almeno cinque omicidi fra la Spagna e l'Italia è stato trasferito in mattinata, come riportano i media spagnoli, nel carcere di Zuera di Saragozza. Il trasferimento, cominciato poco dopo le 8 e completato alle 10.30, si è reso necessario perché la prigione di Teruel, dove era detenuto, non era adatta alla custodia di un criminale della sua pericolosità e per questo si è reso necessario il trasferimento in un carcere di massima sicurezza, come, appunto, quello di Saragozza. (ANSA).