Tokyo-Parigi in jet privato, Philippe spende 350.000 euro

(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha fatto ricorso ad un volo privato per lui e la sua delegazione per rientrare urgentemente e "con maggiore confort" a Parigi da Tokyo, il 5 dicembre, dopo una visita ufficiale in Nuova Caledonia. Costo: 350.000 euro, secondo quanto riferiscono i media francesi. Il premier, interpellato in proposito, ha dichiarato stamattina alla radio Rtl di "rivendicare completamente" la scelta del ricorso a un volo privato, spiegando che c'era "un'esigenza tassativa" di rientrare a Parigi immediatamente, visto che il presidente Emmanuel Macron stava per partire per l'Algeria.