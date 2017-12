Usa:esperti, da riforma fisco per Trump risparmio 22 mln dlr

(ANSA) - NEW YORK, 20 DIC - Donald Trump potrebbe ritrovarsi con 22 milioni di dollari in piu' grazie alla nuova riforma fiscale. E' il parere degli esperti, che sono giunti alla conclusione dopo aver analizzato la sua dichiarazione dei redditi del 2005. Tra i beneficiari della legge, infatti, ci sono le attività immobiliari commerciali, dalle quali il presidente e la sua famiglia ricavano il reddito maggiore. I Trump, inoltre, beneficerebbero anche del raddoppio dell'esenzione sulla tassa di proprieta'. Secondo la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, la riforma "sul piano personale costera' al presidente un sacco di soldi". Poi ha ribadito che la dichiarazione dei redditi del 2016 non sara' resa nota perche' e' sotto revisione da parte dell'Irs, l'agenzia delle Entrate americana.