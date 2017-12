Presentato a Milano nuovo mezzo speciale della Scientifica

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Anche gli uomini della Scientifica di Milano hanno la Fullback di Fiat Professional, un mezzo con dotazioni speciali in grado di aiutare gli agenti durante i sopralluoghi più difficili grazie a una tecnologia di bordo e strumentazioni simili a quelle utilizzate dalle polizie di tutto il mondo. Il paragone con le serie tv come Csi è inevitabile, se non altro per la forma del veicolo caratterizzato da un cassone posteriore che contiene tutto il necessario per allestire un'area di lavoro impeccabile. C'è un frigo per garantire la corretta conservazione dei reperti biologici, un alloggiamento per il trasporto di attrezzature e materiali per i rilievi, un gazebo che si potrà montare rapidamente per proteggere la scena all'aperto dagli eventi atmosferici, la tecnologia Lte per trasmettere immagini in diretta alla sala operativa ed eventualmente al magistrato, il sistema Mercurio per la consultazione delle banche dati. L'auto è la prima di una flotta di 15 che saranno consegnate ad aprile.