Francia: 'fedelissimi di Macron pronti a divorziare per lui'

(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - La pressione della politica, la sfida di una squadra legata in tutto e per tutto al suo leader, il ritmo asfissiante del lavoro, un capo che non dorme mai: all'Eliseo, nella squadra di Emmanuel Macron, non pochi sono ai ferri corti con il partner e si dicono pronti a sacrificarlo per seguire il presidente. "So che la mia coppia non resisterà al mio impegno con Emmanuel, ma così è", spiegava un collaboratore del presidente quando era ancora ministro dell'Economia, al quotidiano L'Opinion. Oggi Bfm-Tv dedica un servizio ai "sacerdoti" del presidente, infaticabile, accentratore e in grado di dormire sole 4 ore per notte. Lo stesso quotidiano fa l'esempio di un altro collaboratore di lunga data di Macron che ha visto andare in fumo il suo matrimonio "lavorando 18 ore al giorno". "Nella mia vita privata sono scomparso - confidava un mese fa Christophe Castaner, portavoce, poi capo del partito La République en Marche - è dura. Mi sono annullato per una causa, e questa causa è lui"