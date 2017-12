Ius soli: Zanda,non c'è maggioranza,in aula dopo l.bilancio

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Abbiamo chiesto e ottenuto di calendarizzare lo ius soli dopo la manovra". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato Luigi Zanda al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. "C'e' una ragione per questa richiesta- spiega- lo ius soli per essere approvato ha bisogno di un voto di fiducia. Io mi auguro che il governo voglia mettere la fiducia ma dubitando fortemente che ci sia una maggioranza si deve esaminare dopo la legge di bilancio. L'Italia non puo' rischiare l'esercizio provvisorio, e' un rischio che non possiamo correre".