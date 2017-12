Anziano clochard ucciso dal freddo a Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Un senza fissa dimora di 73 anni è morto la scorsa notte a Genova a causa del freddo. Il cadavere è stato trovato questa mattina su una panchina nei giardini Peragallo, sul lungomare di Pegli, nel ponente di Genova. A scoprire il corpo senza vita un passante che stava passeggiando con i suoi cani. Sul posto il medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I poliziotti delle 'Volanti' e il medico hanno escluso la morte violenta. Secondo il medico intervenuto il decesso potrebbe essere avvenuto per un malore causato dal freddo. Nella notte la temperatura a Genova è scesa sotto lo zero. Il magistrato ha comunque disposto l'autopsia. L'uomo aveva il domicilio in un ufficio del Comune, nel centro storico, e risultava essere assistito dai servizi sociali. Nella sua borsa c'erano alcune tessere che permettono di usufruire delle mense per indigenti.