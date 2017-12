Il rampollo reggiano in lite col papà non lavora? La Cassazione: "Deve essere mantenuto"

Succede pure che essere 'figlio di" non apra le porte ma le chiuda, se il genitore più che una guida si dimostra padre-padrone. Però in questo caso il rampollo, più che maggiorenne, dovrà essere mantenuto: lo ha stabilito la Cassazione decidendo nella diatriba tra un cavaliere del lavoro reggiano e l’ex moglie con suo figlio.

Il giovane, 24 anni, entrato troppo presto nell’azienda del padre, di 70 anni più vecchio, anzichè seguirne le orme si è bloccato: fermato negli studi, infruttuoso sul lavoro. In questo caso, per la Cassazione, che ha confermato la decisione presa un anno fa dalla Corte d’Appello di Bologna, non vi è «colpevole inerzia», e il ragazzo ha quindi diritto al mantenimento.

L’assegno - ricorda la Cassazione - non si stoppa «automaticamente» con la maggiore età, ma prosegue finchè il genitore «non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza». E’ questo il discrimine che porta i giudici a valutare caso per caso, e negli anni si sono affermate decisioni di senso opposto, apparentemente a difesa o meno dei 'bamboccionì.

Nel caso di questa famiglia emiliana in frantumi - ad avviso della sesta sezione civile - il fallimento nel «rapporto del figlio-dipendente con il padre-titolare dell’azienda» non viola il principio guida: infatti l’inserimento troppo precoce, di un figlio ancora studente, «in un universo produttivo-aziendale di cui sia titolare lo stesso genitore, che con lui sia in conflitto», non è «un’occasione lavorativa ordinaria», ma motivo di «dialettica genitore-figlio». Anzi, secondo la sentenza della Corte d’Appello di Bologna citata dalla Cassazione - che riformando quella del tribunale di Parma, aveva disposto per il mantenimento del ragazzo la stessa cifra autorizzata quando era ancora un bambino dal tribunale dei minori - nel percorso di studi «aveva interferito il suo tentativo di inserimento nell’azienda paterna, fallito anche in ragione del significativo deterioramento del rapporto padre-figlio, caratterizzato da un forte divario generazionale, ed una forte confusione sui ruoli, il padre titolare dell’azienda e il figlio dipendente».

Quindi secondo la Suprema Corte, in questo caso non si può parlare di un’occasione di inserimento non colta o di un «problematico approccio al mondo del lavoro».