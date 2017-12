Corea del Nord: disertore fugge a Sud, spari

(ANSA) - SEUL, 21 DIC - Militari sudcoreani hanno sparato 20 raffiche di avvertimento dopo che soldati nordcoreani si sono avvicinati al confine nell'intento, pare, di inseguire un disertore che lo aveva oltrepassato. Media sudcoreani riportano di successivi spari provenienti dalla Corea del Nord. Fonti dell'esercito non hanno però al momento confermato la circostanza. Altri soldati nordcoreani sono fuggiti in passato oltre il confine, perlopiù indisturbati. Quaranta giorni fa un altro soldato nordcoreano aveva attraversato la zona di confine sotto controllo congiunto, l'unico posto dove le truppe rivali sono distanti appena qualche chilometro. I suoi ex commilitoni spararono una quantità di proiettili: l' uomo fu colpito in diversi punti e ricoverato in un ospedale della Corea del Sud. Questa mattina un altro soldato del Nord ha disertato ed è fuggito a Sud. In un primo momento sembrava che da nord non vi fosse alcuna reazione ma poco dopo militari del Nord si sarebbero avvicinati al confine. Perciò le raffiche di avvertimento.