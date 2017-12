(ANSA) - TEHERAN, 21 DIC - Una donna è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite durante il terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito ieri sera l'Iran, con epicentro a 40 chilometri dalla capitale Teheran. La scossa, avvertita nelle province di Teheran, Guilan, Alborz, Qom, Markazi and Qazvin alle 23:27 ora locale, ha avuto il suo epicentro a Meshkindasht, nella provincia di Alborz, a tre chilometri da Malard, una cittadina a sudest della capitale. Non sono state segnalate vittime dirette del sisma per crolli o distruzioni, ma una donna è morta e oltre 30 persone sono rimaste ferite a causa del panico che si è diffuso, spingendo folle di persone alla fuga. E' in questa circostanza che è morta una donna incinta a Malard.