Suv contro passanti a Melbourne, 16 feriti

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Un uomo è stato arrestato dalla polizia australiana dopo che la sua auto "ha colpito alcuni passanti" a Flinders Street, nel centro di Melbourne. Lo riporta la Bbc. Sedici persone sono rimaste ferite, delle quali dodici stanno ricevendo cure sul posto, due sono state trasferite in ospedale. Tra i feriti c'è anche un bambino che è stato colpito alla testa e si trova in gravi condizioni. Sul suo account Twitter la polizia ha chiesto a tutti, auto e passanti, di evitare la zona dell'incidente. Il Suv che ha ferito almeno 16 persone nel centro di Melbourne "falciava chiunque si trovasse davanti, le persone venivano sbalzate via". Lo ha raccontato un testimone ai media australiani. Un'altra persona presente ha riferito che "l'incidente sarà durato circa 15 secondi". "L'auto è passata con il rosso a tutta velocità e poi è stato solo bang, bang, bang. Uno dopo l'altro. C'erano persone stese a terra ed altre che cercavano di aiutarle. Un caos", ha detto.