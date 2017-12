Catalogna: lunghe code ai seggi

(ANSA) - BARCELLONA, 21 DIC - Ci sono lunghe code davanti a molti seggi elettorali questa mattina in Catalogna all'inizio delle operazioni di voto. I sondaggi prevedono una alta affluenza, che potrebbe toccare l'80%, per l'importanza cruciale del voto dopo mesi di duro conflitto con Madrid. A Sant Julia de Ramla vicino a Girona ha votato Marcela Topor la moglie del presidente destituito Carles Puigdemont. Il leader non ha potuto votare on Belgio dove risiede al momento.