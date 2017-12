Melbourne: la corsa del suv è finita su fermata dell'autobus

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il suv che si è lanciato a tutta forza contro i passanti nel centro di Melbourne ha fermato la sua corso contro una fermata dell'autobus su Flinders Street. Secondo i testimoni, l'auto è partita sei o sette secondi dopo che al semaforo era scattato il verde per i pedoni. L'incrocio tra Flinders e Elizabeth Street è uno dei più trafficati della città australiana, soprattutto durante le feste di Natale e all'ora in cui l'incidente è avvenuto, alle 16.30. Secondo testimoni, al momento del passaggio del suv per strada c'erano tra le 40 e le 60 persone.