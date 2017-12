Carabinieri in Grande Uniforme al mercatino di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 21 DIC - Oltre ai numerosi militari che controllano l'area in uniforme, all'interno dei mercatini o ai varchi di accesso all'area, per garantire sicurezza ai tanti visitatori, vi sono anche carabinieri che controllano in borghese le diverse aree del centro di Bolzano per prevenire reati in danno di turisti che stanno visitando il caratteristico mercatino natalizio. Per questi giorni la Compagnia Carabinieri di Bolzano ha voluto fare un piccolo regalo ai tanti visitatori, impiegando un servizio speciale di rappresentanza con due Carabinieri in Grande Uniforme Storica che hanno attirato lo sguardo e la curiosità di tanti bambini ma anche adulti, che hanno voluto fare qualche foto ricordo coi i Carabinieri.