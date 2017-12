Melbourne: premier australiano, 'siamo scioccati'

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Mentre polizia e agenti di sicurezza lavorano assieme per rendere sicura tutta l'area e indagano su questo incidente scioccate, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per le persone ferite e per i soccorritori che le stanno aiutando". E' il messaggio su Twitter del premier australiano Malcom Turnbull dopo che un'auto si è lanciata a tutta velocità contro i passanti nel centro di Melbourne, ferendo 14 persone.