Fdi: Meloni, compie 5 anni, messa in sicurezza destra

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Cinque anni di battaglie, di vittorie e di sconfitte in nome degli italiani. Cinque anni in cui siamo cresciuti al punto tale da raggiungere il nostro primo obiettivo: mettere in sicurezza la storia della destra italiana. Ora guardiamo avanti e vogliamo parlare a tutti gli italiani che credono ancora in questa nazione. Così Fratelli d'Italia sarà il movimento dei patrioti. Ci siamo stati, ci siamo e ci saremo. E quando non ci saremo più noi ci saranno i nostri figli e i nostri nipoti. Perché questa storia non finirà mai. Auguri a tutti i fratelli d'Italia". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.