Renzi, Pd se la gioca con M5s, scommetto saremo primi

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "C'è un unico modo perché il dibattito esca dai palazzi del potere e vada nelle mani dei cittadini: le elezioni. E la partita per il primo posto è a due. O primo partito sono i Cinque stelle, o il Pd: un sondaggio Swg dice che M5s è al 25,7%, il Pd al 25,0%, una distanza minima". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un'intervista a TgCom24. "Nei prossimi mesi ce la giochiamo fino all'ultimo giorno per essere primo partito e io penso che lo saremo: scommetto una bella bistecca alla fiorentina con vino toscano".